Ergernis voert boventoon in donkere dagen

Zoals dat Albert Heijn en Jumbo mondkapjesweigeraars gewoon binnenlaten. De supermarkten wijzen hen wel op de verplichting en het risico dat ze door handhavers beboet kunnen worden.

Ook de voorspelde stijging van de energierekening in 2021 met €4,50 tot €7 per maand voor een gemiddeld huishouden zal bij sommigen niet in goede aarde zijn gevallen.

En zeker niet bij de ruim 1 miljoen Nederlanders die onder de armoedegrens leven. Sommigen hebben zich hier echter heel goed aan weten aan te passen.

Maar het meest zielige verhaal ging over een gepensioneerde die door spoofing al zijn spaargeld verloor. Hierbij bellen criminelen je met het nummer van een ander persoon, of een betrouwbare instantie zoals de bank. ING en ABN Amro vergoeden deze vorm van oplichting gewoonlijk niet.

Het verhaal over een manager bij McDonald’s die kipnuggets at zonder hiervoor te betalen, kreeg wel een happy end. De kantonrechter oordeelde dat dit onvoldoende reden voor ontslag is.