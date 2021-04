Hermitage Amsterdam opent jacht op €1 miljoen

Nu steekt Birnie zelf haar nek uit omdat de bodem van de Hermitage-kas in zicht is. ,,Wij zijn een ondernemend museum, dat niet leeft van subsidie. Daardoor zijn we kwetsbaarder. We namen al afscheid van 11 van onze 46 personeelsleden, die ook werken voor de Nieuwe Kerk op de Dam. Maar we gaan niet op onze handen zitten. We doen nu een krachtig beroep op iedereen die ons een warm hart toedraagt.” Over de Amstel klonk een luid noodsignaal van ratels en scheepstoeters, van rederij Stromma. ,,Wij kunnen nu ook niemand naar het museum vervoeren”, zei kapitein Joris Bierlaagh. ,,Met z’n allen moet je het doen!”

Meer musea zonder subsidie komen deze tijd slecht door: ,,Het Anne Frankhuis, bijvoorbeeld”, overwoog Birnie. Mogelijk dat deze musea het voorbeeld volgen van de Hermitage, die ambassadeurs inzet als founding father Ernst Veen, cultuurliefhebber John Leerdam, en sieraden-expert Martijn Akkerman. Zij horen tot de groep die in de telefoon klimt, om nieuwe ambassadeurs te maken, in de hoop zo een olievlek van nieuwe donateurs rond het museum te krijgen. ,,We streven naar €1 miljoen!”, liet Annabelle Birnie weten.

Annabelle Birnie met John Leerdam, een van de Hermitage-ambassadeurs die nieuwe collega’s gaat werven om het museum te steunen. Ⓒ Janiek Dam

Eén van hen is Jip Heijmerink, van thuismuseum.nl. Met haar digitale museumbezoekjes heeft zij nu een gouden tijd: ,,We hebben 1,5 miljoen bezoekers op onze site gehad sinds de corona-uitbraak.” Toch steunt zij de Hermitage: ,,Omdat er niets gaat boven een ’echt’ museumbezoek. En hier mochten wij ooit onze allereerste digitale museumbezoek opnemen.”

Jip Heijmerink van thuismuseum.nl. Ⓒ Janiek Dam

Birnie hoopt voor de donaties op particulieren, organisaties en fondsen. Wie weet, doet bijvoorbeeld het Kickstart Cultuurfonds, nog iets. Het is speciaal opgericht voor culturele instellingen die door corona zijn getroffen. Het fonds wordt onder meer gesteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds en daarvan is Birnie’s voorganger in de Hermitage, Cathelijne Broers, de voorzitter. Dus dat moet lukken! Overigens steunde het Kickstart Cultuurfonds ook Ons’ Lieve Heer op Solder ...

Ernst Veen maakt zich in ieder geval geen zorgen over de toekomst van ’zijn’ Hermitage: ,,Er komen hier 400.000 bezoekers per jaar en dit museum heeft een groep van 5000 vrienden”, zei hij voordat hij voor de zekerheid een stapje achteruitdeed omdat er twee agenten opdoemden. Mogelijk kwamen zij controleren op de juiste corona-afstand. Beide dienders vroegen in ieder geval de rondvaartboten te vertrekken en zij hielden hun controlerend oog op de paar mensen op de stoep van de Hermitage. Veen voegde nog eraan toe: ,,Er is bijna geen museum met zo’n grote vriendengroep.”