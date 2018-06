Kapitale wijn voor passagiers Emirates

De nationale vliegmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten is vijftien jaar geleden begonnen met de opbouw van een wijncollectie, waarvan de grote namen inmiddels op dronk beginnen te komen.

Dit jaar bestaat de selectie voor eerste klas-passagiers uit onder meer de prestigieuze Bordeaux-wijnen Cheval Blanc 2004, Château Haut Brion 2004, Château Mouton Rothschild 2001 en Château Margaux 2004. Wie ze nu wil kopen moet voor deze wijnen tussen de €200 en dik €500 per fles neertellen.

Tegenover het goede glaasje rood staat dat Emirates voor bijvoorbeeld een eerste klasretour Londen-Australië vanaf €8500 in rekening brengt, dus een beetje verwennerij mag ook wel.

De luchtvaartmaatschappij uit het islamitische golfstaatje meldt vandaag dat het sinds 2006 in totaal $780 miljoen heeft geïnvesteerd in wijnen, waarvan de beste worden bewaard in een eigen kelder in de Bourgogne. Alleen al afgelopen jaar gaf Emirates $56 miljoen dollar uit aan wijn en champagne.

Er zijn ook speciale wijn-spijscombinaties ontwikkeld. Op vluchten van en naar Dublin wordt bijvoorbeeld de Château Cheval Blanc 2004 gecombineerd met een Iers rundfilet met een aardappelgratin, prei, spinazie en worteltjes. Op vluchten naar Genève wordt dezelfde wijn gecombineerd met gebraden hertenvlees geserveerd.

Op vluchten naar Nederland wordt op het ogenblik de Cheval Blanc 2004 geschonken.

Een beetje zonde is het wel, om zulke mooie wijnen drinken in een vliegtuig, Door de cabinedruk en de droge vliegtuiglucht neemt het smaak- en reukvermogen met omstreeks 20% af. Met name het vermogen om zoete en zoute smaken te proeven is sterk verminderd. Te veel tannines, zoals in jonge Bordeaux, zijn op grote hoogte nog onplezieriger. Typische vliegtuigwijnen zijn frisser, voller of aromatischer, met zachte tannines.