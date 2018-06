Verdeelde G7 bijeen in afgelegen oord Canada

Canadese premier Justin Trudeau (r) en Franse president Emmanuel Macron Ⓒ AFP

LA MALBAIE (ANP) - Mede uit vrees voor demonstraties is de topconferentie van zeven zeer invloedrijke westerse economieën (G7) vrijdag en zaterdag in een afgelegen toeristisch oord, de Manoir Richelieu, aan de oever van de Canadese Sint Laurensrivier. De dichtstbijzijnde stad is de 120 kilometer stroomopwaarts gelegen hoofdstad van de provincie Québec die ook Québec heet.