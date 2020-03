Reisgigant TUI krijgt staatslening om coronacrisis te doorstaan

Ⓒ DIJKSTRA BV

HANNOVER (ANP) - Reisorganisatie TUI, die ook in Nederland pakketreizen aanbiedt, heeft in Duitsland een staatslening gekregen om de coronacrisis te doorstaan. Met de lening is een bedrag gemoeid van 1,8 miljard euro. Wel moet zij nog goedkeuring krijgen van een consortium van banken die al leningen ter waarde van 1,75 miljard aan de reisorganisatie hebben verstrekt.