Wifi op vakantie is zo logisch nog niet

De aanwezigheid van wifi is voor Nederlandse families met minstens één kind zelfs het belangrijkste criterium bij het boeken van een vakantie, zo bleek uit een internationaal onderzoek van Thomas Cook. Maar waar iedereen er maar vanuit gaat overal ongestoord te kunnen internetten, is het een behoorlijke klus om vakantieparken van een feilloos wifinetwerk te voorzien.

,,En het is tegenwoordig echt het eerste wat onze gasten vragen: hoe is de wifi?”, zegt Pieter-Bas de Jonge, eigenaar van vakantieboerderij Zomerhof in Bergen op Zoom. ,,Ze willen toch filmpjes kijken, even internetten en contact houden met het thuisfront. Dat ging vroeger wel anders als wij op vakantie waren. Dan was ‘t even lekker helemaal niks en af en toe een kwartje opmaken in een telefooncel”, lacht De Jonge.

De wifi op zijn complex is inmiddels helemaal top, dankzij een dag zweten door medewerkers van BCC. ,,Dat was hard nodig”, geeft De Jonge toe. ,,Het was niet zo best hier. Wij komen toch uit een ander tijdperk. Maar nu is het super. Wij blij, gasten blij, iedereen blij.” Dat goede wifi op vakantieparken verre van vanzelfsprekend is, erkennen de medewerkers van elektronicagigant BCC.

Klachten voorkomen

,,Het probleem zit vaak in de oppervlakte van de vakantieparken, te trage wifi en verouderde systemen”, zegt Nicky Swaanen, afdelingshoofd grijsgoed van BCC in Bergen op Zoom. Met de vakantieperiode weer voor de boeg, kunnen veel parkeigenaren zich dan ook op gaan maken voor een klachtenstroom over slechte wifi.

Bij Zomerhof is dat dus voorkomen, dankzij een bezoekje van de vrouw van De Jonge aan een BCC-filiaal. ,,Zij kwam daar in eerste instantie om laptops te kopen”, zegt De Jonge. ,,Maar enkele maanden later was ze terug”, vertelt Swaanen. ,,Ze vertelde dat de gasten eigenlijk geen goed gebruik konden maken van de wifi. Aangezien dat tegenwoordig bijna belangrijker is dan eten en drinken moest dit worden verbeterd. We besloten dat deze keer zelf maar eens te doen en maakten een afspraak om langs te komen. De grote oppervlakte verbaasde me meteen, met een losse woning, de boerderij zelf, een grote lap grond waar mensen rondlopen en een kar achterin waar je kunt overnachten. We begonnen ‘s ochtends met z’n tweeën en dachten het klusje in een paar uurtjes wel te kunnen klaren, maar dat liep even anders.”

Perfect

,,Na het meerdere keren verplaatsen van de systemen en opnieuw installeren begon de moed behoorlijk in de schoenen te zinken. Maar ik wilde er per se voor zorgen dat er een goed signaal kwam en dat de bezoekers er ook echt profijt van hadden. Zodoende stuurde ik mijn collega weer terug naar het filiaal om nog wat spullen te gaan halen. We hebben tot kwart over zes doorgewerkt, maar toen was het perfect! We hebben eenzelfde systeem aangelegd als wat er ook in De Efteling ligt.”