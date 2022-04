Premium Het beste van De Telegraaf

Hoge energieprijzen voelbaar in portemonnee

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Het consumentenvertrouwen wordt diep geraakt door de energiecrisis. Ⓒ Foto Getty

AMSTERDAM - Energie en brandstof zullen langer hooggeprijsd blijven door de oorlog in Oekraïne, zo verwacht de ING bank. En deze hoge prijzen zullen Nederlandse huishoudens goed voelen in hun portemonnee, wat ook weer een groot effect heeft op de inflatieverwachting. Ofwel: het domino-effect van de energiecrisis is in volle gang.