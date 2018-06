McDonald’s in trek op verdeeld Wall Street

McDonald’s was de smaakmaker in New York na een bericht dat de fastfoodketen van plan is een nog onbekend aantal banen te schrappen. Ook wil McDonald’s extra te investeren in technologie, waarmee klanten zelf hun bestelling kunnen doorgeven. Het aandeel McDonald’s steeg 4,3%.

De bankaandelen op Wall Street zaten in de lift door signalen dat de Europese Centrale Bank gaat beginnen met de afbouw van zijn omvangrijke opkoopbeleid. Onder meer Goldman Sachs (+0,6%), JPMorgan Chase (+0,4%) en Citigroup (+0,3%) werden hoger gezet door beleggers.

Het in New York genoteerde Nederlandse chipconcern NXP Semiconductors sprong 4,9% omhoog. Volgens kenners is de kans dat Peking toestemming geeft voor de miljardenovername van NXP door het Amerikaanse Qualcomm een stuk groter geworden door het akkoord dat werd bereikt tussen China en de VS over de Chinese smartphonemaker ZTE. Door die deal zijn de Amerikaanse sancties tegen ZTE van de baan.

Google-moeder Alphabet verloor 1,6%. Volgens zakenkrant Financial Times staat het bedrijf een nieuwe Europese miljardenboete te wachten wegens concurrentievervalsing. De boete kan oplopen tot een tiende van de jaaromzet. De technologiereus kreeg vorig jaar al een boete van €2,4 miljard.