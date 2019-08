Amsterdamse beurs ziet de zon weer schijnen

Tegen elven staat de belangrijkste graadmeter op Beursplein 5 op 541,9 punten, een plus van 0,2%. Dat is een hele meevaller na de slechtste beursdag van 2019, gisteren, op Wall Street. De Midkap-index gaat 0,7% omhoog naar 815,3 punten. De andere Europese beurzen staan ook in het groen, met 0,1% winst voor de FTSE100 in Londen, de DAX-index in Frankfurt op +0,5% en de Franse CAC-40 op een winst van 0,7%.

Het grote nieuws van de ochtend zijn de Duitse industriecijfers. Beleggers keken met angst en beven uit naar de graadmeter van de Europese economie, maar konden opgelucht ademhalen: het aantal orders nam met 2,5% toe, en niet, zoals verwacht, met slechts 0,5%.

Ook het feit dat China afgelopen nacht de yuan niet nog verder heeft laten zakken, geeft beleggers weer wat moed.

De groene cijfers voor de AEX als geheel komen op het conto van Unilever (+0,9%) en ASML (+1%). De zwaargewichten maken het verlies van Shell (-1%) meer dan goed. De grootste stijgers zijn Takeaway (+2,3%), KPN (+2%) en Unibail-Rodamco-Westfield (+1,1%). Naast Shell staat ook Wolters Kluwer (-0,6%) in de min.

In de Midkap-index profiteert Air France KLM van een adviesverhoging bij Bernstein. Het aandeel wint 1,8%. PostNL, gisteren ook al in trek, gloeit nog even na met +4,1%. Bouwer BAM wint 2,6%, TKH gaat 2,1% vooruit. De grote verliezer bij de middelgrote fondsen is Flow Traders, dat1,4% kwijtraakt. Smallcapper ForFarmers raakt 2,6% kwijt na een adviesverlaging. Ook Alfen beleeft met -3,5% een dag om snel te vergeten.