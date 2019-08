Takeaway in trek op vlakke AEX

Rond 14.20 uur stond de AEX-index 0,2% hoger op 541,9 punten. De AMX-index ging 0,8% omhoog naar 816,5 punten. De koersenborden in Parijs (+0,9%), Frankfurt (+0,6%) en Londen (+0,1%) kleurden eveneens groen.

„Het is enorm hard gegaan in de afgelopen dagen. Maar op de Europese beurzen begint vandaag het gevoel te overheersen dat de negatieve reactie van de voorbije dagen toch wat overdreven is geweest”, zei vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING). Volgens hem putten beleggers moed uit het nieuws dat China de eigen munt vandaag niet verder heeft laten verzwakken.

De beurskoersen kregen eveneens een positieve impuls dankzij meevallende Duitse industriecijfers. Beleggers keken met angst en beven uit naar de graadmeter van de Europese economie, maar konden opgelucht ademhalen: het aantal fabrieksorders in Duitsland nam met 2,5% toe, en niet, zoals verwacht, met slechts 0,5%. „Dat is een opsteker”, benadrukte Wiersma. Met een blik op de historisch lage rentestanden stelde hij echter dat de situatie op de financiële markten waarschijnlijk nog wel even volatiel zal blijven. „De vlucht naar veilige havens is nog niet helemaal voorbij.”

De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag 0,7% tot 1,2% hoger. De beurzen in New York beleefden maandag nog hun slechtste dag van het jaar met verliezen van 2,9% tot 3,5%.

In de AEX was Takeaway.com vandaag de grootste stijger met een plus van 2,6%. Het maaltijdenbestelconcern bereikte definitief overeenstemming over het samengaan met Just Eat.

KPN (+1,9%) lag er eveneens positief bij. De AEX werd vooral vooruit geholpen door de zwaargewichten Unilever (+0,5%) en ASML (+1,1%). De zwaargewichten maakten het verlies van Royal Dutch Shell (-0,2%) meer dan goed.

In de AMX-index profiteerde Air France KLM van een adviesverhoging bij Bernstein. Het luchtvaartconcern won 2,9%. PostNL, maandag ook al in trek na positieve kwartaalcijfers, mocht nog eens 5,3% bijschrijven.

De grote verliezer bij de middelgrote fondsen was Flow Traders, dat 1,7% kwijtraakte. Smallcapfonds ForFarmers leverde 2,1% in na een adviesverlaging van KBC Securities.

