’Simulatortraining 737 MAX kost Boeing miljarden’

Dat heeft persbureau Bloomberg berekend. Eerder deze week kwam Boeing met het advies dat piloten eerst training in de vliegsimulator moeten ondergaan voordat ze mogen plaatsnemen in de cockpit van de 737 MAX.

Boeing deelde zijn advies met de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Die nemen uiteindelijk de beslissing of de extra training noodzakelijk is als de 737 MAX weer de lucht in mag. Alle toestellen van dat type staan sinds maart aan de grond na twee crashes binnen een halfjaar. Eerder prees Boeing de 737 MAX juist nog aan met het argument dat piloten die al op eerdere 737-toestellen vlogen alleen een simpele computertraining hoefden te doen. Nu is Boeing op dit standpunt teruggekomen.

Bloomberg schat dat Boeing waarschijnlijk 5 miljard dollar kwijt kan zijn aan vergoedingen aan luchtvaartmaatschappijen voor simulatortrainingen die erg kostbaar zijn. Vooralsnog heeft Boeing 5,6 miljard dollar uitgetrokken om onder meer luchtvaartmaatschappijen te compenseren voor de problemen met de 737 MAX. Het is nog altijd onduidelijk wanneer de 737 MAX weer mag vliegen. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen rekenen er niet meer op dat dit voor juni gebeurt.