Webwinkel Neckermann.com failliet

De ondergang van de online winkel hing al een tijdje meer dan in de lucht. Eigenaar Ronald Steenbergen liet in oktober al aan De Telegraaf weten dat hij niet uitsloot dat hij zich „genoodzaakt zou zien om als aandeelhouder medewerking te verlenen aan een faillissementsaanvraag”. Drie maanden later is het doek dus alsnog gevallen.

De website van Neckermann toonde al die tijd de boodschap dat er „wegens technische en organisatorische problemen” geen nieuwe bestellingen konden worden aangenomen. Klanten klaagden ondertussen steeen en been over de service van de webshop.

Steenbergen beweerde in oktober te kampen met enorme pech, omdat zijn geldschieter, David Lee Kok Wai uit Maleisië, plotseling was overleden. Zijn familie wil zich niet aan de investeringsovereenkomst houden en is gestopt met het overmaken van geld („nodig voor de verbeterslag van de webshop”).

Curator Seerp Gratama laat aan RTL Z weten dat klanten die nog geld krijgen van Neckermann.com zich bij hem kunnen melden. Of er genoeg geld in de failliete boedel zit om al die mensen uit te betalen, kan hij ’nog niet inschatten’.