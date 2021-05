Rabobank: extra taken minister van Economische Zaken noodzakelijk

Met die oproep komt Rabobank-topman Wiebe Draijer in een brief aan de Haagse politiek. Volgens hem bestaan er welvaartsverschillen tussen regio’s in Nederland. Gericht overheidsbeleid zou kunnen helpen om de maatschappelijke, sociale en economische opgaven die specifiek in bepaalde regio’s spelen aan te pakken.

„Den Haag zal veel beter en specifieker moeten kijken naar de vraagstukken die per regio spelen om alle mensen in elke regio perspectief en verbeterde welvaart te kunnen geven”, aldus Draijer. Het advies van de bank om het takenpakket van de minister uit te breiden vloeit voort uit veertien regionale dialogen met in totaal 5000 deelnemers die Rabobank dit voorjaar organiseerde.

Analyse

Op basis van deze analyse stelt het financiële concern ook dat er veel behoefte is aan kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt in de regio’s. Veel bedrijven buiten de Randstad hebben moeite om geschikte medewerkers te vinden. Vooral de woningmarkt - veel meer dan het aanbod van geschikte arbeidskrachten - zou daarbij een frustrerende factor vormen. Het geringe aanbod van betaalbare en aantrekkelijke woningen maakt sommige regio’s namelijk onaantrekkelijke vestigingsplekken, zowel voor bedrijven als mensen.

Ook blijken bedrijven volgens Rabobank veel sterker meegenomen te willen worden bij de vele transities die op dit moment in sneltreinvaart de economie van ons land veranderen. Dan gaat het onder meer om de overgang naar duurzame energie, digitalisering en ontwikkelingen op het vlak van internationale concurrentie.