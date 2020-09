’Elke cent 100 procent besteed’

Nadat de activiteiten vanwege de mindere gezondheid van Schneider de laatste jaren op een wat lager pitje waren gezet, wordt vanaf nu weer gas gegeven. De uitvinder van de wereldberoemde vacu vin (er zijn er meer dan 50 miljoen van verkocht) trad dinsdag af als voorzitter. Hij gaf de voorzittershamer door aan Stephan Stokkermans, algemeen directeur van Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

V.l.n.r. topchefs Julien en Erik van Loo van Parkheuvel (**), sterrenchef Marcel van Lier van Latour (*) en maître/sommelier Stan Kerckhoffs.

„Om succes te delen moet je eerst succesvol zijn en pas dan kun je delen”, sprak Stokkermans. De woorden werden aan de lunchtafel in zijn hotel-restaurant Latour (*) instemmend aangehoord. „De voorzitter heeft altijd gelijk”, reageerde Schneider. Behalve de eigen sterrenchef Marcel van Lier kwamen vader en zoon Erik en Julien van Loo van restaurant Parkheuvel (**) enkele mooie gerechten bereiden.

V.l.n.r. bestuurslid Rui Medeiros Santos, secretaris Dalibor Borjanin en operationeel manager Constantijn Conijn van Airtender.

Nieuw was dat de overige bestuursleden, zoals secretaris Dalibor Borjanin, penningmeester Piet Overduin en ambassadeur Henkjan Smits, met Manuëla Kemp presentator van radioprogramma De Max op NPO Radio 5, evenals Schneider zonder stropdas aan tafel verschenen. „Op dat gebied kan er misschien ook een beleidsverandering komen”, grapte Stokkermans.

Penningmeester Piet Overduin (l.) en Robert Mout, beleidsadviseur van de Rotterdamse mbo-opleiding Zadkine (16.000 leerlingen).

Sharing Success verbreedt naar zeggen van het bestuur haar horizon voor een betere toekomst en wil een platform creëren voor het delen van succes voor het bedrijfsleven. Projecten zullen langs de lat worden gelegd van Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Tevens werd de innovatieve start-up Airtender verwelkomd als nieuwe partner. De Airtender is een revolutionair luchtdrukapparaat voor keuken en bar. Samen met ROC Zadkine in Rotterdam geeft Airtender jonge horecatalenten de kans kennis te maken met nieuwe bereidingstechnieken. Tijdens Zadkine/Airtender evenementen worden volgens beleidsadviseur Robert Mout tevens fondsen ingezameld.

Schneider is trots op het resultaat van Sharing Success. „Ik had bij de start niet gedacht dat we de levensstandaard van meer dan 50.000 kinderen wereldwijd konden verbeteren. Of het nu Rwanda of Indonesië was, onze hulp werd dankbaar aanvaard.”

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of duurzame ontwikkelingsdoelen zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas tegen armoede, beter onderwijs en oplossing van de klimaatcrisis. Vanaf de oprichting heeft Sharing Succes de projecten van het Liliane Fonds ondersteunt dat zich inspant om minder valide kinderen in ontwikkelingslanden te helpen.