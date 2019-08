Marilyn Monroe in handen grootste vermogensbeheerder

Blackrock telt 875 miljoen dollar neer voor het aandeel in Authentic Brands Group, melden persbureau Bloomberg en zakenkrant Financial Times.

Authentic Brands Group heeft verder een hele reeks andere merken in bezit in de entertainment- en modebranche. Het bedrijf is in totaal ongeveer 4 miljard dollar waard. De investering van BlackRock, de grootste vermogensbeheer ter wereld, past in de strategie om minder afhankelijk te zijn van fondsen die indexen volgen en méér te kiezen voor beleggingen die langer aangehouden kunnen worden.

BlackRock vervangt investeringsmaatschappij Leonard Green & Partners als grootste aandeelhouder. Leonard Green & Partners houdt wel een kleiner belang aan.