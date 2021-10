Purmerender voor tweede keer aangehouden voor oplichting met cryptomunten

De aanhouding was woensdag, maar is maandag bekendgemaakt. De politie doorzocht woensdag in Purmerend en Assendelft ook huizen. Daarbij werden een wapen, auto, sieraden, een horloge, dure merkkleding, dure schoenen, digitale gegevensdragers en cryptowallets in beslag genomen.

De Purmerender deed alsof hij het door slachtoffers ingelegde geld investeerde in cryptocurrency en daarbij een hoog rendement behaalde.

„Zodra klanten vroegen om uit te keren, werd de uitkering verricht met vers geworven investeringsgeld. Ondertussen deed de verdachte grote privé-uitgaven met het door slachtoffers ingelegde geld. Op deze wijze werd er een steeds grotere schuldenlast opgebouwd die uiteindelijk leidde tot het niet kunnen uitkeren van ingelegd vermogen”, aldus de Fiod.

Niet eerste keer

De Purmerender zou het ingelegde geld hebben uitgegeven in luxe winkels, restaurants en hotels. Het was dus niet de eerste keer dat hij zich bezighield met Ponzi-fraude. Deze maandag moest hij voorkomen voor een zaak uit 2018 waarbij slachtoffers €6 miljoen hadden ingelegd. De Purmerender vloog van hun geld in privéjets.

Voor deze zaak eiste het Openbaar Ministerie een celstraf van drie jaar waarvan een jaar voorwaardelijk en een beroepsverbod van vijf jaar. Ook werd ’gevangenneming’ gevraagd. Daarover beslist de rechtbank vrijdag. Als het wordt toegewezen, moet de Purmerender meteen de cel in, ook als hij in hoger beroep gaat.