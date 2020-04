Trump wil energiesector VS te hulp schieten met noodfondsen

Door de aanhoudende neergang van de Amerikaanse olieprijs komen steeds meer bedrijven in de olie- en gasindustrie in de VS in de problemen. De WTI-prijs bij contracten voor de maand mei werd de voorgaande dag zelfs negatief.

Trump benadrukte dat hij het ministerie van Energie al instructies had gegeven een plan te maken voor het oprichten van fondsen om zo de energiesector in de VS de helpende hand te bieden.

In de belangrijke Amerikaanse energiesector kunnen miljoenen banen op de tocht komen te staan. Vooral de opwekking van schalieolie heeft in de voorbije jaren een grote vlucht genomen.