Ambities voor Tjaarda in Friesland

De vernieuwing waarvan de plannen nog moeten worden uitgewerkt, komen mede door de komst van de energieke gastheer Thom van der Heide. Hij wil met instemming van eigenaar-directeur Tjitte de Wolff het 185-jaar oude hotel dat ligt verscholen in de bossen van parkgebied Oranjewoud en wordt omringd door statige landhuizen en bomenlanen, in de vaart der volkeren opstoten.

Het bosrijke gebied trok de aandacht van prinses Albertine Agnes van Oranje-Nassau, een dochter van prins Frederik Hendrik van Oranje en kleindochter van prins Willem van Oranje die er een buitenhuis Paleis Oranjewoud liet bouwen. Het leidde tot vele dagjesmensen die ook anno 2019 nog steeds komen. Zij genieten van de lange lanen, singels en tuinen in barokstijl. Zo ontstonden onder leiding van Willem en zoon Andreas Tjaarda in 1891 een houten uitkijktoren (belvédère) in het Tjaarda’s bos en een doolhof van 8000 beukenboompjes met een lachkabinet in het midden.

Chef-kok Joram van der Staaij

De keuken onder leiding van chef-kok Joram van der Staaij heeft zich sinds zijn komst in 1998 als leerling enorm verbeterd. Dat bleek onlangs tijdens een prima diner. Op het menu stonden onder meer gerookte paling gelakt in appelstroop, in spekvet bereide coquilles Sint Jacques, draadjesvlees met eendenlever en een kersen brownie met witte chocolade. „We willen alleen maar beter worden. Het streven is een Michelinster”, sprak Van der Heide ambitieus. Oant sjen!