Premium Het beste van De Telegraaf

Groei economie goed voor consument: ’Zorgen over koopkracht veel minder’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Economische voorspellers geven het grif toe: dit hadden ze niet zien aankomen. De Nederlandse economie is helemaal niet in een recessie terechtgekomen. Dankzij gulle overheidssteun is de consument driftig blijven besteden.