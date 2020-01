Pensioenfondsen jagen op bedrijven in rechtszaal

Rechters moeten zich in de pensioenzaken bijvoorbeeld buigen over de vraag of een pannenkoek een koek is. Ⓒ Foto 123RF

Amsterdam - Pensioenfondsen vechten steeds vaker met bedrijven in de rechtszaal uit of ze bij dat fonds horen. Daardoor moeten rechters zich bijvoorbeeld ineens buigen over de vraag of een pannenkoek een koek is. Een verloren zaak kan grote gevolgen hebben.