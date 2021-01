Futures: Biden biedt Wall Street weer zicht op kleine winst

De futures voor de Dow Jones-index, de S&P 500 en de technologiezware Nasdaq toonden een 0,2% tot 0,5% hoge openingswinst om half vier.

Het aantal WW-aanvragen over afgelopen week ging met 26.000 stuks terug tot 900.000 stuks. Over een vierweeks gemiddeld berekend is de stand 848.000, 23.500 meer dan in de week daarvoor.

Het ECB-besluit om de rente gelijk te houden, en geen extra steun te bieden bovenop het bestaande pakket uit Frankfurt maar wel ’klaar te staan voor meer’, kwam volgens Amerikaanse brokers niet als een verrassing.

Amerikaanse olie ging 0,2% in prijs achteruit tot $53,20 per vat. De effectieve vergoeding voor een 10-jaars Amerikaanse staatsobligatie bewoog 171 basispunten hoger tot 1,10%.

De goudprijs bewoog licht opwaarts tot $1868. Valutavluchthaven yen stond licht hoger tegen de dollar.

Voorbeurs bewoog de handel in futures voor aandelen United Airlines, Travelers en Solar Edge Technologies fors.