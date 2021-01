Techbedrijven zetten Wall Street op records

De Dow Jones-index noteert bij het slot een fractie verlies, ruim 12 punten. De S&P 500 en de technologiezware Nasdaq geven respectievelijk 0,03% en 0,6% winst.

Zelfs met die standen zijn de records van woensdag doorbroken voor de laatste twee beurzen.

De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft worstelen onder de last van het coronavaccin. Het aantal WW-aanvragen over afgelopen week ging met 26.000 stuks terug tot 900.000 stuks. Over een vierweeks gemiddeld berekend is de stand 848.000, 23.500 meer dan in de week daarvoor.

Het aantal job claims kwam sinds de start van het coronavirus uit op 75,6 miljoen, dat is 47% van de totale beroepsbevolking.

Ander macronieuws bood steun. Het aantal in aanbouw genomen huizen in de VS ging in december met 5,8% omhoog, vergeleken op maandbasis.

Coronazorgen

De markt rekent op versterkte anticoronamaatregelen van president Biden. Het dragen van mondkapjes wordt verplicht in openbare ruimtes.

In de VS kwam het aantal overledenen besmet met corona donderdag uit op 4229, volgens cijfers van het Johns Hopkins Institute, dichtbij de recente piek van 4327 doden. Inmiddels zijn 401.730 mensen aan de gevolgen van het virus overleden in de VS.

Apple wint

Bij de aandelen noteerde Apple 3,5% stijging, nadat het met Microsoft en Facebook afgelopen weken een fikse daling moest pikken.

Chipmaker Intel pluste 6% op beter dan verwachte kwartaalresultaten. De winst per aandeel reikte tot $1,52, waar de markt rekende op $1,10. Ook de $20 miljard kwartaalomzet overtroefde verwachtingen.

De Amerikaanse vrachtwagenfabrikant Paccar, moederbedrijf van het Nederlandse DAF, noteerde zelfs ruim 10% winst. Paccar denkt dat zelfrijdende trucks van de merken Peterbilt en Kenworth in te kunnen zetten.

United Airlines raakte 4,5% kwijt. Devon Energy zakte 7,5% en dienstverlener Schlumberger voor de oliesector dipte 5% in het rood.

AkzoNobel-concurrent PPG Industries verloor 0,4%.

Bij de verliezers noteerde verder olieconcern Chevron 2% verlies, Maratho verloor 5%, ExxonMobil 4,1%.

Walgreens Boots raakte 1,8% kwijt, American Express daalde 1,5%, medicijnmaker Merck verloor 1,3% en Boeing ging 1,3% terug.