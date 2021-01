Wall Street start vlak op zwakke arbeidsmarkt en coronazorgen

De Dow Jones-index, de S&P 500 en de technologiezware Nasdaq variëren van 0,1% tot 0,2% hoge openingswinst. Daarmee zijn evengoed de records van woensdag doorbroken.

De Dow sloot woensdag 0,8% hoger, toen een record, bij 1,2% winst voor de AEX in Amsterdam.

De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft worstelen onder de last van het coronavaccin. Het aantal WW-aanvragen over afgelopen week ging met 26.000 stuks terug tot 900.000 stuks. Over een vierweeks gemiddeld berekend is de stand 848.000, 23.500 meer dan in de week daarvoor.

Het aantal job claims kwam sinds de start van het coronavirus uit op 75,6 miljoen, dat is 47% van de totale beroepsbevolking.

Ander macronieuws bood steun. Het aantal in aanbouw genomen huizen in de VS ging in december met 5,8% omhoog, vergeleken op maandbasis.

Coronazorgen

In de VS kwam het aantal overledenen besmet met corona donderdag uit op 4229, volgens cijfers van het Johns Hopkins Institute, dichtbij de recente piek van 4327 doden. Inmiddels zijn 401.730 mensen aan de gevolgen van het virus overleden in de VS.

De Europese Centrale Bank (ECB) hield donderdag de rente gelijk. Er kwam ondanks nieuwe lockdowns geen extra steun bovenop het bestaande pakket uit Frankfurt maar wel ’klaar te staan voor meer’, kwam volgens Amerikaanse brokers niet als een verrassing.

President Lagarde van de ECB waarschuwde voor een langdurig negatief effect van het coronavirus in Europa.

Amerikaanse olie ging 0,2% in prijs achteruit tot $53,20 per vat. De effectieve vergoeding voor een 10-jaars Amerikaanse staatsobligatie bewoog 171 basispunten hoger tot 1,10%.

De goudprijs bewoog licht opwaarts tot $1868. Valutavluchthaven yen stond licht hoger tegen de dollar.

Bij de aandelen noteerde Apple 2% stijging. United Health won 2,1%, Home Depot steeg 1,5%. Travelers werd 6% meer waard.

AkzoNobel-concurrent PPG Industries verloor 0,4%.

Bij de verliezers noteerde verder olieconcern Chevron 2% verlies, Walgreens Boots raakte 1,8% kwijt, American Express daalde 1,5%, medicijnmaker Merck verloor 1,3% en Boeing ging 1,3% terug.