Ron Blaauw slaat slag

Het vorig jaar zomer opgerichte investeringsfonds bestaat behalve uit Ron Blaauw verder uit onder anderen horeca-adviseurs Maikel Lindewegen en Wouter Verkerk, horecamakelaar Michael Klaassen en Richard van Leeuwen, mede-oprichter van de keten van The Harbour Clubs. Het fonds richt zich met name op horeca-eigenaren bij wie het water aan de lippen staat, maar van wie de zaak in de kern gezond is. Na aankoop of crediteurenakkoord verpacht De Schone Zaak bedrijven voor vijf procent van de omzet.

Sterrenchef Ron Blaauw doet ook aan catering aan huis.

Harbour clubHet clubje investeerders is behoorlijk actief. Zo nam het onder meer het failliete restaurant De Uitkijk op het Kopje van Bloemendaal, restaurant Du Commerce in Nijmegen en een zaak in Den Bosch over.

Ingrid van Eeghem met haar meesterkok Peter Koehn. Ⓒ CLAESSENS, JOHN

Bijzonder is de overname van de legendarische De Karpendonkse Hoeve dat al bijna 50 jaar bestaat waarvan 42 jaar een Michelinster. Eigenaar Ingrid van Eeghem die de zaak na het overlijden van haar vader Leo van Eeghem, de ’gentleman van de horeca’, ging runnen, heeft de pleisterplaats van tal van Philips-bestuursleden, andere zuidelijke topmanagers en ondernemers aan De Schone Zaak overgedaan. Het personeel is afgelopen weekend ingelicht.

Harbour Club

Het is de bedoeling van De Karpendonkse Hoeve de eerste zuidelijke Harbour Club te maken. „Wij zien mooie kansen op die plek. Het ligt heel mooi aan het water. Onze formule van Harbour Clubs slaat in Amsterdam, Den Haag, Vinkenveen en Rotterdam goed aan. Dus waarom niet in Eindhoven?”, zegt Van Leeuwen. Zijn zaken met onder andere Joost Verhoeven als partner draaiden prima. Zo wordt bij The Harbour Club in Amsterdam-Oost een grote, geluidsdichte evenementenhal (een dubbele box) voor 1000 mensen gebouwd. Hij stelt het met zijn restaurants in deze lockdown nog wel even te kunnen uitzingen. „We hebben zuinig en spaarzaam geleefd de afgelopen jaren. Maar de lockdown moet niet al te lang meer duren.” In Garuda Den Haag moet, hoe kan het ook anders, een Ron Gastro Indonesia komen, waar Ron Blaauw overal zo succesvol mee aan de weg timmert.