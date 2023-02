Premium Het beste van De Telegraaf

Ondernemers vertrekken uit hypermodern winkelcentrum Onrust onder winkeliers in Westfield The Mall of the Netherlands

Door Koen van Eijk en Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Er heerst onvrede bij ondernemers in de Mall of the Netherlands. Ⓒ Rene Oudshoorn

Leidschendam - Ondernemers in het hypermoderne winkelcentrum Westfield The Mall of the Netherlands klagen steen en been over de hoge huurprijzen en de verplichte openingstijden. Een flink aantal winkeliers in het Leidschendamse shopwalhalla heeft al besloten de tent te sluiten.