Autodealergroep Van Mossel doet weer grote overname

Hogenbirk en Rogam hebben samen tweehonderd werknemers verdeeld over zes vestigingen. Rogam en Hogenbirk zullen samengevoegd worden.

Rogam-baas Hans van Ruiten noemt de overname een logische stap nadat Van Mossel in maart 2018 al de personenwagenactiviteiten van Rogam had ingelijfd. Van Ruiten ging toen zelfstandig verder met zijn Rogam bedrijfswagens.

De partijen maken geen overnamesom bekend. Wel liet Eric Berkhof afgelopen weekend in de Telegraaf weten dat er deze week nog acquisitie aan zou komen die €200 miljoen omzet aan Van Mossel zal toevoegen. Daarmee heeft de dealerreus uit waalwijk die ruim dertig merken verkoopt, van Mercedes tot Peugeot, binnen een week €750 miljoen aan extra jaaromzet binnengehaald via overnames.

Grootste van de Benelux

Afgelopen vrijdag heeft Van Mossel de Antwerpse autogroep Fidenco en het Luxemburgse Autopolis gekocht. Daarmee werd het Waalwijkse autobedrijf, waarvan Berkhof en keukenmiljonair Ben Mandemakers de aandeelhouders zijn, in één klap de grootste autodealergroep van de Benelux.

In België zal Van Mossel nog meer overnames doen op het gebied van personenwagens. In Nederland is Van Mossel in de markt van personenwagens nagenoeg uitgegroeid en zal het bedrijf vooral bedrijfswagendealers overnemen, kondigde Berkhof eerder al aan in een interview in De Financiële Telegraaf.