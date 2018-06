Handelsminister VS bevestigt akkoord over ZTE

Het bedrijf was door de onlangs ingestelde strafmaatregelen ernstig in de problemen geraakt. ZTE gebruikt onder meer chips van de Amerikaanse chipmaker Qualcomm en het besturingssysteem Android van Google. Door de sancties mochten Amerikaanse bedrijven echter niet meer leveren aan de op één na grootste smartphonemaker van China. ZTE had zijn activiteiten daarom gestaakt sinds de beperking in april werd opgelegd.

President Donald Trump zei eerder al via Twitter dat zou worden gekeken naar een oplossing voor ZTE. China en de Verenigde Staten zijn in een veel breder handelsconflict verwikkeld. Deze kwestie kon daar niet los van worden gezien, vandaar dat de zaak op hoog niveau werd besproken. Er waren ook veel Chinese banen mee gemoeid.

’Groen licht voor NXP’

Volgens kenners is de kans dat China toestemming geeft voor de voorgenomen miljardenovername van de Nederlandse chipmaker NXP door het Amerikaanse Qualcomm door dit akkoord een stuk groter geworden. Het aandeel NXP, dat is genoteerd aan technologiebeurs Nasdaq, stond donderdag tijdens de ochtendhandel in New York meer dan 6 procent in de plus.