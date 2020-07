Aandeel Tesla terug op aarde na waarschuwing beurswaakhond

Het aandeel Tesla begon met bijna 4% winst aan de handel op Wall Street, vanaf 16 uur zette de daling tot 4,5% verlies in.

Bestuurder Jay Clayton van de toezichthouder op financiële markten Securities and Exchange Commission (SEC) zei te vrezen dat teveel particulieren, hopend op een snelle winst, veel geld in enkele aandelen steken, die dan omhoog schieten, zoals Tesla.

Clayton stelde donderdag tegenover zakenzender CNBC dat de SEC aan brokers en beleggingsadviseurs richtlijnen heeft gegeven hoe ze individuele beleggers een gefundeerde waarschuwing kunnen meegeven over de risico’s waarmee particulieren worden geconfronteerd als ze veel geld in enkele aandelen steken.

Emotie

Clayton: „Wat we zien is een aanzienlijke instroom van particuliere beleggers, met de kenmerken van instroom voor de korte termijn. Baart me dat zorgen? Zeker. Omdat dat meer handelen is dan beleggen. Handelen op korte termijn is veel riskanter dan beleggen op de lange termijn, en dus maak ik me zorgen.”

De SEC-bestuurder noemde Tesla niet bij naam, maar CNBC legde het aandeel als voorbeeld van extreem gestegen bedrijven op de beurs voor. Tesla gaat dat dit jaar als een raket omhoog op de beurs, ruim 280% dit jaar alleen al. Het noteert rond $1600 per aandeel.

Dit voorjaar noemde Tesla-baas Elon Musk het aandeel al ’te duur’. Het is op de beurs meer waard dan de Ford en General Motors bij elkaar opgeteld.

Volgens Clayton moeten beleggers op hun hoede zijn, omdat de prijs meer emotie weerspiegelt dan fundamentele wijzigingen bij een bedrijf.

Zakenbanken kwamen donderdag met nieuwe koersdoelen voor het concern. Piper Sandler schroefde dat op tot $2400 op termijn, komend van $2322.