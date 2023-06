Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Zonder al die verkeerde reclames zouden we beter af zijn

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Een bekend gezegde in de reclamewereld is dat de helft van alle uitgaven aan advertenties, tv-spots en dergelijke weggegooid geld is, maar dat de makers alleen niet weten welke helft dat is. Ik denk dat ik, gebaseerd op eigen ervaringen, die makers wel een beetje kan helpen.