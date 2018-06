Toeslagenstelsel onder de loep

Op aandringen van D66-Kamerlid Steven van Weyenberg om te bezien of „het rondpompen van geld” misschien in de toekomst aangepakt kan worden, zei Snel donderdag tijdens een fiscaal debat: „Ik kan me voorstellen dat we uitgebreider gaan kijken of we nu in die hele toeslagensystematiek een betere afslag kunnen nemen.”

Onlangs schreef De Telegraaf dat het de onderhandelaars tijdens de formatieperiode duidelijk werd dat herziening van het toeslagensysteem niet al deze kabinetsperiode mogelijk is vanwege de puinhoop bij de fiscus.

Ophalen en uitstrooien van miljarden

Veel politici is het huidige systeem echter al jaren een doorn in het oog, omdat alleen al het ophalen en weer uitstrooien van de miljarden aan belastinggeld de Staat handenvol geld kost. Bovendien leidt het uitdelen van alle zorgtoeslagen, kindregelingen en andere goedbedoelde ondersteuningsmaatregelen dikwijls tot persoonlijke financiële drama’s als achteraf blijkt dat gegevens niet kloppen en er grote bedragen teruggevorderd moeten worden.

D66 hoopt echter dat als er deze regeerperiode nog eens goed onderzoek wordt gedaan naar verbetermogelijkheden, wellicht een volgend kabinet wél meteen de koe bij de horens kan vatten. Staatssecretaris Snel zei toe nog dit jaar meer duidelijkheid te geven over zijn plannen.

