Ikea doet plastic in de ban

Volgens Ikea is klimaatverandering niet langer een verre dreiging, maar een zichtbare realiteit. ,,Het is een van de grootste uitdagingen voor de mensheid'', aldus 's werelds grootste keten van woonwinkels. Het bedrijf is onder meer van plan CO2 op te vangen en met toeleveranciers aan de slag te gaan om de uitstoot te reduceren. Uiteindelijk moeten alle producten zo ontworpen worden dat ze geschikt zijn voor recycling. Ikea is al bezig om volledig te draaien op hernieuwbare energie.

Vorige maand kondigde de Europese Commissie een plan aan om de strijd aan te gaan tegen plastic wegwerpproducten zoals wattenstaafjes en wegwerpbestek om zo zwerfafval in zee te verminderen.