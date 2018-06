Wessanen keert terug in Midkap

De wijziging gaat in vanaf maandag 18 juni. Wessanen was eerder ook al opgenomen in de Midkap. De AscX is een graadmeter voor kleinere fondsen. Avantium en Wessanen verdwijnen uit die lijst. Uit de Midkap worden verder geen namen geschrapt. De samenstelling van de AEX blijft onveranderd.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik