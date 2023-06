Goedkoopste pompen in Overijssel en Groningen

Op basis van de gemiddelde tanktarieven van de afgelopen maand kan de automobilist voor zowel benzine (Euro95) als diesel vooralsnog het beste terecht buiten de Randstad. De gemiddelde literprijs voor Euro95 bedroeg bij Roeleveld-Rolink B.V. in het Overijsselse Denekamp €1,6565, voor diesel was de gemiddelde literprijs in Denekamp € 1,3483. Dit blijkt uit cijfers van MultiTankcard.

In aanloop naar de komende accijnsverhoging heeft dit bedrijf de top drie goedkoopste pompstations voor Euro95 en diesel van Nederland in kaart gebracht: van 1 mei tot en met 20 juni dit jaar. Het overzicht is gebaseerd op data van dit betalingsplatform waarop 4.000 Nederlandse tankstations zijn aangesloten.

De prijzen aan de pomp

Top 3 goedkoopste Euro95-pompen:

Roeleveld-Rolink B.V., Overijssel: €1,6565 Tamoil Winschoten, Groningen: €1,6604 Tango Winschoten, Groningen: €1,6612

Top 3 goedkoopste Dieselpompen:

Roeleveld-Rolink Bv, Overijssel: €1,3483 Esso Aers Goes, Zeeland: €1,3762 Esso Express Beek, Gelderland: €1,3785

Directeur Patrick Roozeman van MultiTankcard constateert dat de naderende accijnsverhoging impact zal hebben voor de autorijder. „Vooral omdat veel andere kosten fors zijn toegenomen door de inflatie.” Hij geeft nog tips: „Gelukkig kan je met slim rijgedrag ook besparen op brandstof, banden- en remslijtage alsook op autoschade. Daarnaast helpt slim tanken op die plaatsen waar brandstof het voordeligst is ook natuurlijk.”

Hoge accijns

Vanaf aanstaande zaterdag gaan de accijnstarieven voor benzine, diesel en lpg weer omhoog. Die prijzen waren vanaf 1 april 2022 verlaagd. Een liter benzine wordt inclusief btw 16,7 eurocent duurder. De accijnsverlaging van vorig jaar wordt in twee stappen teruggedraaid: per 1 juli en per 1 januari 2024. Opmerkelijk is dat de literprijs voor benzine voor meer dan de helft bestaat uit accijns en btw: nergens in Europa wordt zoveel accijns geheven als in Nederland..