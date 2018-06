Unibail-Rodamco wordt Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield heeft noteringen op de beurzen in Parijs en Amsterdam onder het symbool URW plus een notering in Australië. Unibail-Rodamco heeft circa 21 miljard euro betaald voor Westfield. Door de overname ontstond volgens de partijen 's werelds grootste ontwikkelaar en exploitant van winkelcentra op toplocaties in grote steden. Samen zijn ze goed voor ruim honderd winkelcentra in dertien landen. De waarde van de portfolio bedraagt 62 miljard euro.

