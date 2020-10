Nieuw kapitaal voor ’Tesla van elektrisch wonen’

Eerder investeerde het fonds van TomTom-oprichters Harold Goddijn, Corinne Vigreux en Peter-Frans Pauwels al €4 miljoen in de scale-up van Joris Jonker, bedenker van de slimme thermostaat Toon.

Bij The Fctr e / Zon hoeven woningeigenaren zelf niet te investeren in apparaten zoals warmtepompen, zonnepanelen, batterijen en laadpalen. Voor een vast bedrag per maand wordt alle apparatuur geïnstalleerd en onderhouden. Het bedrijf wil op die manier gasloos wonen voor iedereen bereikbaar maken. „Wat Tesla voor elektrisch rijden heeft gedaan, willen wij voor elektrisch wonen doen”, zei Jonker eerder in De Telegraaf.

Met het nieuwe kapitaal wil de Amsterdamse energiedienstverlener verder opschalen en internationaal uitbreiden. Jonker: „Wij laten al drie jaar aan Nederlandse bouwers en consumenten zien dat het niet ingewikkeld en duur hoeft te zijn om te investeren in duurzame oplossingen als warmtepompen. We kijken er dan ook enorm naar uit om dit nu naar de rest van Europa te brengen.”