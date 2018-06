Roelf de Boer benoemd bij Value8

Volgens Value8 was 56,5 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd en werd met overgrote meerderheid ingestemd met alle agendapunten. Volgens het bedrijf is met de afronding van de jaarrekening 2017, de stelselwijziging, de goede cijfers over 2017 en de sterke balansverhoudingen, de rust rond Value8 wedergekeerd.

