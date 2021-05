Brussel bijt opnieuw in het stof: belastingkorting Amazon mocht gewoon

In 2017 oordeelde EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) dat Luxemburg illegale staatssteun had verleend aan Amazon. Het bedrijf is gevestigd in het groothertogdom en genoot volgens de Deense voordelen ten opzichte van de concurrentie door een gunstige belastingdeal (’ruling’) uit 2003, die in 2011 werd verlengd.

’Onrechtvaardig’

Amazon hoefde daardoor volgens Vestager over bijna driekwart van de winst geen belasting te betalen, en droeg vier keer minder af dan andere lokale bedrijven, zei Vestager indertijd.

Volgens haar hanteerde de Luxemburgse fiscus een ongerechtvaardigde methode om de belastingaanslag te berekenen via een constructie met twee Amazon-dochters waartussen met winsten werd geschoven. Daarmee kon Amazon de belastingafdrachten drukken.

De uitspraak is een nieuwe klap in het gezicht van de commissie, die vorig jaar ook al werd teruggefloten nadat ze Ierland had opgedragen €13 miljard ’achterstallige’ belasting van de Amerikaanse techgigant Apple te innen, en Nederland €25 miljoen van de Amerikaanse koffiebrander Starbucks.