Verkoop e-bikes en overnames sturen VW-importeur Pon naar recordwinst

De totale omzet van de 112 bedrijven binnen Pon Holdings groeide 23% tot ruim €10 miljard. De nettowinst steeg van €307 miljoen in 2021 naar €547 miljoen afgelopen jaar. Het familieconcern heeft niet eerder in zijn bestaansgeschiedenis zoveel winst gemaakt. Het operationeel resultaat (ebitda) verdubbelde bijna van €559 miljoen naar ruim €1,05 miljard.

De omzetgroei en winststijging zijn inclusief de opbrengsten uit de verkoop van een verzameling van bedrijven die leveren aan petrochemische industrie, marine en brandbeveiliging en overnames in de automobielsector en fietsenindustrie. Zo rondde Pon afgelopen jaar de overname van het Duitse autodealernetwerk Moll en de Amerikaanse fietsenfabrikant Dorel Sports af.

Bouw fietsenfabriek

De omzet bij Pon.Bike, producent van onder meer Gazelle, kwam uit op €2,4 miljard. Naast de groei door acquisities nam de verkoop van elektrische fietsen een vlucht. Een op de drie verkochte fietsen is inmiddels een e-bike. In Litouwen is Pon inmiddels begonnen met de bouw van een fietsenfabriek waar jaarlijks zo’n 500.000 elektrische fietsen geproduceerd moeten worden.

De automobieldivisie had veel last van het tekort aan onderdelen en productiestops, waardoor de verkopen in de Nederlandse automarkt op het laagste niveau sinds 1960 terecht kwam. Desalniettemin zag de Volkswagen-importeur en grootste autodealer van Nederland de omzet van de divisie Pon Automotive stijgen van €5,2 miljard in 2021 naar €6 miljard afgelopen jaar. Inmiddels is ruim een derde van de door Pon verkochte auto’s elektrisch.

Pon Equipment & Power Systems, het onderdeel dat onder meer de shovels en kraanmachines van het merk Caterpillar, zit midden in de transitie richting elektrische machines. De omzet groeide een ton tot €1,2 miljard. De landbouwtak van Pon zette afgelopen jaar €422 miljoen om tegen €400 miljoen in 2021.