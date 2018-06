’Men at Work in financiële problemen’

Retailnews meldt op basis van anonieme bronnen dat er ’in ieder geval verschillende kostenbesparende maatregelen worden doorgevoerd’.

Over de inhoud van de verklaring zijn geen mededelingen gedaan, maar tegen De Telegraaf heeft oprichter Marcel van Gelderen deze week gezegd dat Men at Work niet failliet gaat en er ook geen winkels worden gesloten. Over eventuele ontslagen of andere maatregelen, zei Van Gelderen niets.

Van Gelderen kocht Men at Work in 2017 voor €1 terug van Varova Fashion, nadat de keten in de financiële problemen was geraakt.

Men at Work heeft momenteel 33 winkels in Nederland en België met als grote uithangbord een vestiging in Amsterdam Magna Plaza. De keten werd door Van Gelderen opgericht in 1995.