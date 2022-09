Schuldeiser legt beslag op hoofdkantoor Chinese Evergrande

Alvarez & Marsal Asia is de curator geworden die het zogeheten China Evergrande Center in het Wan Chai-gebied bestuurt, blijkt uit het document. Uit het document wordt niet duidelijk wie Alvarez & Marsal heeft aangesteld.

De Financial Times meldde vorige week al dat een geldschieter het hoofdkantoor in beslag had genomen. Daarbij werd vermeld dat de geplaagde Chinese projectontwikkelaar het gebouw had verpand voor leningen van een consortium van geldschieters onder leiding van China Citic Bank International. Het pand werd gebruikt als zekerheid voor bijna 1 miljard dollar aan leningen die in 2020 zijn verstrekt.

Het 26 verdiepingen tellende kantoorgebouw dichtbij het stadscentrum is een van de meest waardevolle bezittingen van Evergrande in Hongkong. De projectontwikkelaar heeft naar verluidt het gebouw eerder geprobeerd te verkopen om geld op te halen, maar dat mislukte.

Evergrande bevindt zich in het centrum van de kredietcrisis die door de Chinese vastgoedsector raast en de groei in de op een na grootste economie ter wereld afremt. De ontwikkelaar gaat gebukt onder een enorme schuldenlast en slaagde er eind juli niet in om met het beloofde herstructureringsplan voor zijn buitenlandse schulden te komen. Sindsdien heeft het bedrijf gezegd dat het zou proberen om voor het einde van het jaar met een nieuw voorstel aan de schuldeisers te komen.