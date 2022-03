Premium Het beste van De Telegraaf

Column: waarom is het de Russen nooit gelukt een democratie in te voeren?

Door Jaap van Duijn

Een demonstratie in Rusland tegen de oorlog in Oekraïne werd deze week door de politie hardhandig beëindigd. Ⓒ ANP/HH

Deze maand dertig jaar geleden bezocht ik voor het eerst wat toen nog een deel van de USSR was: de Russische steden Moskou en Sint-Petersburg. Ik was gevraagd te spreken op een congres ter herdenking van de honderdste geboortedag van de econoom Nikolai Kondratieff; de man van de lange golf, geëerd in het Westen, maar in 1938 vermoord in zijn geboorteland. Zo ging de rode tsaar Stalin, een van de voorgangers van de huidige dictator, met de intelligentsia van zijn land om.