Tijdelijk meer subsidie voor wie woning wil isoleren

Volgens Milieu Centraal verdien je op deze manier een investering in spouwmuurisolatie plus vloerisolatie binnen drie jaar terug.

De subsidie ’energiebesparing eigen huis’ bestaat sinds september 2019. Wie twee of meer energiebesparende isolatiemaatregelen laat uitvoeren, kan voor zo’n 20% van de kosten eensubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Onzekere tijden

Vanaf 1 juni is dit percentage dus hoger. Het kabinet wil huiseigenaren en verenigingen van eigenaren daarmee in zede onzekere tijden extra helpen bij verduurzaming, maakte minister Ollongren eerder bekend.

Volgens Milieu Centraal leidt isolatie tot forse energiebesparing en daarmee klimaatwinst. Bovendien is een goed geïsoleerd huis een voorwaarde om over te kunnen gaan op aardgasvrije verwarming, zoals met een warmtepomp of warmtenet.