ABN Amro moet met weggestuurde klant om tafel: ’Te kijk gezet als terroriste’

Premium Financieel

Column: schaduwbanken zijn nieuw systeemrisico

Ik nam het een paar maanden geleden op voor een onpopulaire beroepsgroep: de bankier. Of u van ze houdt of niet, zij zijn belangrijk voor een goed functionerende economie. Maar het is een uitstervend ras. Nu richten de pijlen van de toezichthouder zich op de schaduwbanken. Want waar kredietgroei via...