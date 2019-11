Laatste kans: Stel nu een pensioenvraag

Deze en andere vragen zijn welkom bij het pensioenspreekuur dat De Telegraaf en het voorlichtingsplatform Wijzer in geldzaken deze week houden. Vragen kunnen tot donderdag 12.00 uur naar pensioen3daagse@dft.nl worden gestuurd. Pensioenexperts buigen zich over de vragen en geven uiterlijk donderdagmiddag antwoord per email.

Vragenstellers wordt verzocht voldoende informatie te verstrekken. Denk daarbij onder meer aan leeftijd en het pensioenfonds waarbij men is aangesloten.