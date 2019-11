Pensioenvragen? Stel ze nu aan een expert

Deze en andere vragen zijn welkom bij het pensioenspreekuur dat De Telegraaf en het voorlichtingsplatform Wijzer in geldzaken volgende week houden. Vragen kunnen nu al naar pensioen3daagse@dft.nl worden gestuurd. Veertig pensioenexperts buigen zich aanstaande dinsdag, woensdag en donderdag over de vragen en geven dan antwoord per email.

Vragenstellers wordt verzocht voldoende informatie te verstrekken. Denk daarbij onder meer aan leeftijd en het pensioenfonds waarbij men is aangesloten.

Echtscheiding

Het pensioenspreekuur van De Telegraaf en Wijzer in geldzaken heeft vorig jaar ruim 1300 vragen behandeld. Er werden toen opvallend veel vragen gesteld over de gevolgen van echtscheiding of werken in het buitenland voor het pensioen. Ook kregen de pensioenexperts een groot aantal vragen voorgelegd over lijfrente, partnerpensioen en doorwerken na de pensioendatum.

Volgens Olaf Simonse van Wijzer in geldzaken is het spreekuur voor veel vragenstellers een goede eerste oriëntatie op hun pensioensituatie. Hij raadt sowieso iedereen aan een keer per jaar naar het pensioen te kijken. „Vooral 55-plussers doen dat als hun pensionering in zicht komt. Maar het is beter om er al eerder over na te denken want dan kun je nog meer doen om voor een beter pensioen te zorgen. Ook als je een ander huis koopt, van baan wisselt, gaat trouwen of scheiden of als je een kind krijgt, is het verstandig om na te gaan wat dat voor je pensioen betekent.”

Pensioen3daagse

Het spreekuur wordt tegelijkertijd gehouden met de Pensioen3daagse. Dat evenement staat dit jaar in het teken van het nabestaandenpensioen. Volgens Simonse moeten geliefden die samenwonen maar niet getrouwd zijn extra opletten. „Het is belangrijk dat zij hun partner aanmelden bij hun pensioenfonds. Anders is er later namelijk mogelijk geen recht op partnerpensioen”, waarschuwt het hoofd van Wijzer in geldzaken.