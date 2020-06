Tot €50.000 belastingvrij voor getroffen ondernemers

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer maandag geïnformeerd dat het TVL-loket vanaf 30 juni is geopend. De tegemoetkoming die onderdeel is van het tweede noodpakket van het kabinet, kan aangevraagd worden via de website van de RVO.

Overeind blijven

„Voor veel bedrijven betekent de coronacrisis dat ze alles op alles moeten zetten om overeind te blijven”, aldus staatssecretaris Keijzer. „De eerdere gedwongen sluiting en huidige beperkingen voor specifieke sectoren hebben nog steeds een grote impact. Daarom steunen we die bedrijven via de TVL. En compenseren de lagere omzet, terwijl hun vaste lasten doorlopen.”

Alleen ondernemers in de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS-regeling komen in aanmerking voor de TVL. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Onder andere horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, sauna’s en podia vallen hieronder.

Omzetverlies

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moeten ondernemers van juni t/m september 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis. Het aandeel vaste lasten van de omzet is minimaal €4.000. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. De tegemoetkoming bedraagt minimaal €1.000 en maximaal €50.000. Voor de regeling is circa €1,4 miljard beschikbaar.