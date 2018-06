IMF leent Argentinië $50 miljard

De regering van president Mauricio Macri heeft zich verplicht het begrotingstekort sterk terug te dringen, zo heeft het ministerie van de president laten weten.

Het akkoord is een keerpunt in de relatie tussen Argentinië en het IMF. Het Zuid-Amerikaanse land wilde lang geen zaken doen met het IMF. Veel Argentijnen vinden dat de economische crisis in het land in 2001-2002 kwam door de strenge maatregelen die waren opgelegd door het monetair fonds. Ze protesteerden de afgelopen weken tegen het verzoek om een lening.