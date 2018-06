Nikkei sluit positieve week lager af

De Nikkei in Tokio ging met een min van 0,6 procent het weekeinde in op 22.694,50 punten. De Japanse hoofdindex won desondanks deze week zo'n 2,5 procent. Dat is de grootste weekwinst in elf weken tijd.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse economie in het eerste kwartaal voor het eerst sinds 2015 is gekrompen. Economen verwachten echter dat het om een tijdelijke dip gaat. Bij de bedrijven zakten de zwaargewichten Fanuc, Tokyo Electron en Softbank tussen de 1,3 en 2,9 procent.

Ook elders in het Verre Oosten gingen de beurzen omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,4 procent lager en de beurs in Shanghai zakte 1,5 procent ondanks een sterker dan verwachte groei van de Chinese export en import in mei. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent en de Kospi in Soeul leverde 0,7 procent in.