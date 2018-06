Beursupdate: AEX lager het weekend in

De AEX-index sloot 0,4% in de min op 560,03 punten. De Midkap ging 0,6% omlaag naar 800,24 punten. De koersenborden in Frankfurt (-0,4%) en Londen (-0,4%) kleurden eveneens rood, terwijl Parijs vrijwel onveranderd was.

Volgens Richard Abma van vermogensbeheerder OHV hielden beleggers hun adem even in met het oog op de G7-top in Canada. Daar wordt gesproken over de importtarieven die de Verenigde Staten hebben ingesteld op staal en aluminium uit de Europese Unie. „De G7-top zorgt vooral in Europa voor spanning op de beurzen. De grote vraag is of er knallende ruzie ontstaat of dat de G7-landen er weer als vrienden uitkomen”, aldus de beleggingsstrateeg.

Abma blikte ook alvast vooruit naar de rentebesluiten in de VS en de eurozone van volgende week. „Ik verwacht dat de Fed de rente in de VS woensdag met een kwart procentpunt gaat verhogen. De ECB zal donderdag op haar beurt iets laten weten over het opkoopprogramma van obligaties. Het is lastig te voorspellen wat ECB-president Mario Draghi precies gaat aankondigen. Ik houd er rekening mee dat Draghi het programma iets langer laat doorlopen dan eind dit jaar, waar de markt van uitgaat.”

Tevens nam de nervositeit in de markt over de financiële plannen van de nieuwe regering in Italië weer wat toe. De rente op kortlopend Italiaans schatkistpapier is na de forse terugval van begin juni deze week weer opgelopen tot 1,8%.

Wall Street opende 0,2% lager na een verdeeld slot op donderdag. Apple verloor 1,5% in New York, omdat het technologieconcern toeleveranciers zouden hebben gewaarschuwd dat de orders voor onderdelen voor de iPhone in de tweede helft van dit jaar met 20% zullen dalen.

In de vrijwel geheel roodgekleurde AEX werd staalfabrikant ArcelorMittal opnieuw van de hand gedaan met een koersdaling van 2,5%. Een somber rapport van zakenbank UBS over de Europese staalsector speelde het aandeel een dag eerder al flink parten.

KPN werd 1,1% minder waard. Het telecomconcern kreeg recent adviesverlagingen van analisten van Goldman Sachs en AlphaValue voor de kiezen. Vandaag kwam er het bericht bij dat KPN en concurrent Ziggo vanaf 2020 rekening moeten houden met dalende inkomsten uit televisiediensten.

De verzekeraars zaten ook in de achterhoede na de mooie opleving van de voorgaande dag. Aegon liet 0,5% liggen, terwijl ASR en NN respectievelijk 1,5% en 1,3% moesten afstaan.

ING gleed 0,8% weg nadat het bankconcern van de kooplijst was gehaald door Kempen. De zakenbank verlaagde bovendien het koersdoel voor het aandeel ING van €16,50 naar €12,20.

Altice was een positieve uitzondering met een plus van 3,2% op het nieuws dat het Franse telecomconcern Bouyques Telecom in april een poging heeft gedaan om SFR, de Franse dochter van de kabelaar, in handen te krijgen.

Midkap-fonds Takeaway ging 2,8% vooruit. Beleggers reageerden verheugd op de melding van topman Jitse Groen de pijlen vooral te richten op de lucratieve Duitse thuisbezorgmarkt. Een samensmelting met concurrent Delivery Hero ligt volgens hem echter niet meer voor de hand door de succesvolle beursgang van dat bedrijf.

Air France KLM daarentegen zag 2,3% van de koers verdampen. De passagiersgroei bij KLM op Schiphol is in mei flink afgezwakt. Voor Aperam werd 3,8% minder betaald.

AScX-fonds Basic-Fit koerste 2% lager op €27,20 na de melding dat mede-oprichter Eric Wilborts van de fitnessketen zijn gehele belang van 5,9% aan institutionele beleggers heeft verkocht tegen een prijs van €26,75 per aandeel.

Lokaal aandeel NIBC, dat op maandag 18 juni zijn opwachting maakt in de ASCX-index van smallcapfondsen, kreeg er 1,3% bij. Natuurvoedingsproducent Wessanen (+0,5%) keert op die dag terug in de Midkap.

Aanstaande woensdag maakt betaalbedrijf Adyen naar verwachting zijn debuut op de Amsterdamse beurs. Beleggingsstrateeg Abma (OHV) ziet bij klanten veel vraag naar het aandeel. „Ik denk dat het een succesvolle beursgang wordt. Er is bij beleggers echt vraag naar dit soort bedrijven.”

