'Omzet uit tv-diensten vanaf 2020 omlaag'

De omzet zal dit jaar nog met 2,3 procent stijgen. Volgens Telecompaper is die groei voornamelijk te danken aan de prijsverhogingen die een groot aantal bedrijven, waaronder marktleiders Ziggo en KPN, deze zomer doorvoeren. In de eerste drie maanden van dit jaar was er sprake van een omzetdaling van 1 miljoen euro tot een totaal van 463 miljoen euro.

Het aantal tv-aansluitingen daalde in eerste kwartaal van 2018 met 0,1 procent licht, maar voor de rest van het jaar beraamt Telecompaper een daling van 1 procent. Die hevigere afname komt mede doordat steeds meer mensen louter via internet tv en video kijken.

Kabel was in het eerste kwartaal ondanks een lichte terugloop nog altijd goed voor meer dan de helft van de 7,47 miljoen tv-aansluitingen in Nederland. Op nummer twee en drie volgen tv-verbindingen via respectievelijk een DSL-modem en glasvezel. Televisie via satelliet en de Digitenne hadden beide een marktaandeel van minder dan 5 procent.